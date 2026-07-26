China.- El tifón 'Noul' toca tierra en el sur de China, con fuertes lluvias y vientos huracanados

Un hombre camina por una calle de Hong Kong, en el sur de China, el 26 de julio de 2026
Un hombre camina por una calle de Hong Kong, en el sur de China, el 26 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Lui Siu Wai
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 26 julio 2026 9:06
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MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tifón 'Noul' ha tocado tierra a primera hora de este domingo en el sur de China, con fuertes lluvias y vientos huracanados en la provincia de Guangdong que han obligado a evacuar a cientos de miles de personas y a cancelar vuelos en el aeropuerto de Hong Kong.

El Centro Meteorológico Nacional chino había emitido una alerta roja de madrugada que pasó después a ser amarilla después de que el tifón empezara a debilitarse al tocar tierra en Pinghai, en el condado de Huidong, sobre las 3.50 horas (hora local).

"Se espera que el tifón 'Noul' se desplace en dirección nornoroeste a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora, pase por el centro de Guangdong y entre en el sur de Hunan en la madrugada de mañana 27 de julio, debilitándose gradualmente en intensidad", ha señalado en un comunicado.

En concreto, algunas zonas del centro y este de Guangdong, el sur de Jiangxi y el sureste de Hunan experimentarán lluvias extremadamente intensas de entre 250 y 450 milímetros debido al tifón, el más fuerte en China en lo que va de año.

Las autoridades locales han desalojado a cerca de 800.700 personas en toda la provincia de Guangdong ante la previsión de que algunos ríos en el norte puedan experimentar crecidas de entre tres y ocho metros, con peligro real de desbordamiento e inundaciones, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua.

Este tipo de fenómenos meteorológicos son habituales en el gigante asiático, especialmente en verano. Cerca de 40 personas murieron a principios de julio por un corrimiento de tierra en la localidad de Renzang, en la provincia de Gansu, situada en el noroeste, por el paso del tifón 'Maysak'.

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