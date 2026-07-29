China traslada el pésame a Japón por la muerte de más de una decena de personas en los terremotos del martes

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han expresado este miércoles sus condolencias a Japón por la muerte de trece personas en los potentes terremotos que tuvieron lugar el martes en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y que provocó la emisión de una alerta de tsunami que fue suspendida poco después.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha trasladado durante una rueda de prensa su "solidaridad" con las familias de los muertos y los heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación.

Además, ha señalado que las representaciones diplomáticas chinas en territorio japonés "están siguiendo de cerca la situación" y "continúan prestando ayuda a los ciudadanos chinos que la necesiten", según informaciones del diario 'Global Times'.

La Agencia Meteorológica de Japón informó la víspera de que se había registrado un segundo terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter tras un primer seísmo de magnitud 7,1.

Se estima que otras 50 personas resultaron heridas por los temblores. Además, las autoridades han indicado que se han registrado incendios y daños en viviendas y carreteras de la isla, aunque las centrales nucleares se encuentran fuera de peligro.