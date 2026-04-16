Chipre sancionará a las empresas que no cumplan con su normativa de protección infantil en el ámbito digital

Nikos Christodoulides, presidente de Chipre. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha confirmado este jueves que incorporará nuevas medidas regulatorias para sancionar a las empresas tecnológicas que no cumplan con las medidas presentadas por su Gobierno, de modo que se garantice la protección de los menores en el entorno digital.

Christodoulides ha informado a través de sus redes sociales que incluirá sanciones a las empresas que no respeten los límites estipulados por la nueva normativa, y regulará a su vez el ámbito de aplicación y la obligación de verificar la edad. El Gobierno chipriota también fijará en 15 años la edad mínima para crear una cuenta en redes sociales.

"Nuestro Gobierno toma un paso más allá", ha asegurado. "Fijaremos en 15 años la edad mínima para acceder a redes sociales, de forma que podamos proteger a nuestros hijos, reforzar su seguridad e implementar un marco regulatorio para todas las plataformas".

El mandatario ha asegurado que trabajará conjuntamente con la Comisión Europea, la cual ha presentado hoy su nueva aplicación de verificación de edad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha expuesto en Bruselas esta nueva medida que "permitirá a los usuarios demostrar su edad al acceder a plataformas, lo que ayudará a proteger a los menores de contenido dañino e inapropiado", según informa el comunicado.

"Cuanto más tiempo pasan en línea, más probable es que se expongan a contenidos ilegales y peligrosos, y también a formas de grooming y depredadores", ha recalcado la presidenta.