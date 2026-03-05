Chipre suspende todas las reuniones de la UE previstas en marzo en la isla por la guerra en Oriente Próximo

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Chipre ha decidido suspender todas las reuniones previstas en la isla durante el mes de marzo en el marco de la presidencia de turno de la Unión Europea que asume este semestre debido a la situación de inestabilidad e interrupciones del tráfico aéreo que se está dando como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.

"A fin de garantizar la previsibilidad y evitar inconvenientes a las delegaciones, todas las reuniones que están previstas en Chipre en marzo se celebrarán de manera virtual o serán reprogramadas (más adelante", han indicado a Europa Press fuentes oficiales del Gobierno chipriota.

Entre los encuentros afectados, para los que no se ha concretado aún si serán retrasados o se mantendrán en fecha pero por vía telemática, figuran un Consejo informal de ministros de Defensa de la UE y otra cita informal de los ministros europeos de Economía y Finanzas.

Cada semestre, el Estado miembro que asume la presidencia de turno acoge en su territorio una serie de reuniones informales de ministros de las distintas carteras y también otros encuentros sectoriales a menor nivel diplomático o técnico. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tienen previsto también reunirse en una cumbre informal a finales de abril en Nicosia.

Las autoridades chipriotas ya el lunes por aplazar sin fecha los encuentros previstos para esta misma semana, incluida una reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en la capital, Nicosia, cuando ya se encontraban varias delegaciones en el país.

La decisión se tomó después de que el pasado lunes Irán atacara con un vehículo aéreo no tripulado la base británica de Akrotiri, según informó el Gobierno chipriota, que también aclaró que el incidente causó "daños limitados" y que Chipre como tal "no era el objetivo del ataque".

Ahora, explican las fuentes consultadas por Europa Press, se ha optado por continuar con los aplazamientos de reuniones informales de ministros y grupos de trabajo "dadas las interrupciones parciales de las conexiones aéreas".

El anuncio se produce el mismo día en el que Francia, Italia, Grecia y España han acordado reforzar militarmente a Chipre tras la escalada de la guerra en Irán y ante los ataques sufridos por la isla contra una base militar británica en su territorio.