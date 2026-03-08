Cho protagoniza la primera visita de un primer ministro de Taiwán a Japón desde 1972 en claro desafío a China

Archivo - El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai (archivo) - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, viajó por sorpresa este sábado a Tokio en la que supone la primera visita de un primer ministro taiwanés a Japón desde que Taiwán y Japón rompieron relaciones diplomáticas en 1972, un gesto que probablemente provocará un deterioro aún mayor de las relaciones entre Japón y China.

Cho ha asistido al partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Taiwán y República Checa celebrado en la capital japonesa acompañado de varios representantes taiwaneses. "El único acto que tuve fue animar al equipo de Taiwán junto a nuestros compatriotas", sin "ningún otro objetivo", ha explicado, según recoge la prensa taiwanesa.

El primer ministro taiwanés ha explicado a su regreso a Taiwán el domingo que ha pagado el viaje de su propio bolsillo, pero esta circunstancia no ha restado peso a un gesto dentro de lo que se conoce ya en medios taiwaneses como la diplomacia del béisbol.

El viaje de Cho se produce en un momento especialmente delicado en las relaciones entre Tokio y Pekín, ya que la primera ministra nipona, la ultraconservadora Sanae Takaichi, afirmó en noviembre que las Fuerzas Armadas japonesas podrían intervenir en el caso de que hubiera una invasión china de Taiwán. Pekín ha respondido con alertas de viaje y restricciones al comercio bilateral.

CHINA DEFIENDE LA "COMPLETA REUNIFICACIÓN"

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha subrayado ya este domingo que las autoridades del país no permitirán a "ningún individuo ni fuerza" separar a Taiwán de China y ha apelado a la "completa reunificación" de ambos territorios como única vía para acabar con el conflicto.

"Taiwán ha sido parte integral de China desde la antigüedad y nunca fue, no es y nunca será un país", ha zanjado Yi en un discurso recogido por la agencia de noticias china Xinhua en el Congreso Nacional del Pueblo chino, uno de los eventos más importantes del calendario político del país.

Así, ha acusado al Partido Progresista Democrático (PPD) de Taiwán, formación que lidera el Gobierno de la isla, de ser el principal escollo para "la paz y la estabilidad" por su empeño en continuar con su "agenda separatista".

El responsable de Exteriores chino ha defendido que la mayoría de la comunidad internacional apoya de manera "abrumadora" el principio de "una sola China", aunque ha pedido mayor contundencia al resto de país contra la "independencia de Taiwán" para hacer más segura la paz en la región.

Taiwán fue el último reducto que no pudo tomar el Ejército Popular de Liberación de Mao Zedong durante la Revolución Comunista China que culminó en 1949, por lo que formalmente la isla sigue siendo la República de China, en oposición a la República Popular China con capital en Pekín.

El Gobierno chino considera a la isla como parte del país y bajo su soberanía y advierte de que podría imponer su control incluso por la fuerza. Taiwán, por su parte, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.