CIA.-Moratinos reitera que el Gobierno ha sido "transparente" y ha dado "toda la información" sobre los vuelos de la CIA

Actualizado 26/01/2007 14:59:44 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reiteró hoy que el Gobierno ha sido "transparente" y ha dado "toda la información" sobre los vuelos secretos de la CIA usados supuestamente para trasladar a sospechosos de terrorismo tras el 11-M. El informe de la Eurocámara sobre las presuntas actividades ilegales de la Agencia de Inteligencia estadounidense cifró en 68 las escalas de estos aviones en aeropuertos españoles.

Moratinos fue preguntado por la información aparecida en la prensa sobre la cena de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN de diciembre de 2005 en la que la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, dio explicaciones a sus homólogos europeos sobre los vuelos de la CIA. "Yo no estuve en esa cena y por lo tanto no voy a comentar lo que pasó en esa cena porque no fui testigo de ello", se limitó a señalar.

"El Gobierno de España ha estado desde el principio dispuesto a ayudar, a informar, a ser transparente y a hacer sus deberes. Lo hicimos en el Parlamento español y lo hice yo en el Parlamento Europeo", recalcó el ministro de Asuntos Exteriores, que subrayó que su objetivo es "evitar cualquier duda sobre la actuación de las autoridades españolas".