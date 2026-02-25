La CIA publica instrucciones para posibles informantes en Irán en plenas tensiones en Oriente Próximo

Archivo - Logo de la CIA en un teléfono móvil, con una bandera de Estados Unidos de fondo (archivo) - Europa Press/Contacto/Igor Golovniov - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha publicado una guía para posibles informantes sobre Irán, facilitando instrucciones en farsi sobre las vías para poder contactar con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles ataques militares contra el país asiático.

"Hola. La CIA te escucha y quiere ayudarte", ha dicho en un mensaje en redes sociales. "Aquí te explicamos cómo mantener una llamada virtual segura con nosotros", ha agregado, al tiempo que ha publicado un listado de instrucciones que incluyen recomendaciones sobre el uso de VPN y de dispositivos desechables.

Asimismo, recomienda a los posibles informantes que usen buscadores privados y que eliminen sus historiales de búsqueda posteriormente, además de publicar formas de contactar con la CIA a través de la 'darknet', sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre este mensaje.

El mensaje ha sido publicado menos de dos semanas después de que el Ejército de Israel reclamara a la población de Irán que considere la opción de contactar con el Mossad para "cualquier cooperación", en un nuevo llamamiento a los iraníes para obtener información, en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

Washington ha incrementado durante las últimas semanas su despliegue militar en Oriente Próximo, en medio de las amenazas de Trump, que llegan incluso a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, con la próxima ronda prevista este mismo jueves en la ciudad suiza de Ginebra.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.