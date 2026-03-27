El CICR alerta del "debilitamiento de los pilares de la vida civil" por la violencia en Oriente Próximo

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra Líbano. - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha alertado este viernes del "debilitamiento de los pilares de la vida civil" ante el recrudecimiento de la violencia en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Ya va un mes de las hostilidades que han trastornado la vida de millones de personas y han tenido repercusiones mucho más allá de la región, con una magnitud y una rapidez que amenazan con desbordar la respuesta humanitaria", ha indicado la organización en un comunicado.

Así, ha lamentado que "en tan solo cuatro semanas, miles de personas han perdido la vida". "Entre ellas hay miembros de los equipos de emergencia y trabajadores humanitarios. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares", ha apuntado. Además, ha señalado que "la infraestructura crítica para el suministro de energía, agua y atención de salud ha sufrido daños o destrucción".

"El uso de armas explosivas pesadas con amplia área de impacto en entornos urbanos ha causado sufrimiento y miedo en grandes proporciones. El modo en que se ha llevado adelante los ataques ha agravado el impacto negativo. Si no se respetan las leyes de la guerra, la población civil seguirá sufriendo consecuencias profundas que podrían prolongarse más allá del conflicto armado actual", ha denunciado.

Es por ello que ha reivindicado el respeto a dichas leyes, lo que "reduce las consecuencias para los civiles", especialmente durante este tipo de operaciones militares. "Todas las partes, independientemetne de cuáles sean, están obligadas por el Derecho Internacional Humanitario, y todos los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetarlo, aun si su adversario no lo hace", ha remachado.

"INCERTIDUMBRE EXTREMA"

Por su parte, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, ha advertido de que tras un mes de guerra millones de personas "se encuentran ante la incertidumbre extrema".

"Millones de personas ya han huido en busca de seguridad. Otros permanecen en sus casas por temor a que el desplazamiento sea aún más peligroso, ya que ningún lugar parece seguro. En todo Oriente Próximo, 2.700 personas han muerto a causa de ataques estadounidenses, israelíes e iraníes, más de la mitad de ellas en Irán. Los civiles están pagando el precio más alto de esta guerra, que debe terminar", ha asegurado en un comunicado.

Egeland ha explicado que son "innumerables" las viviendas, hospitales y colegios que han resultado dañados o destruidos por los ataques. "Mis colegas del NRC en Irán trabajan en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas para ampliar la cobertura a las familias desplazadas por la guerra. Cada noche permanecen despiertos, escuchando las explosiones y temiendo por sus vidas, y cada mañana regresan al trabajo, haciendo todo lo posible por apoyar a las familias más necesitadas", ha expresado.

Entre los más vulnerables se encuentran los más de 4 millones de ciudadanos afganos que permanecen en Irán tras huir de su país, tal y como ha manifestado. "La gran mayoría vive en ciudades que sufren intensos ataques. Muchos afganos no pueden huir porque no tienen adónde ir ni permiso para hacerlo. Más de 35.000 afganos han regresado a Afganistán desde Irán desde el comienzo de la guerra, y más de un millón de afganos en Irán siguen en riesgo de ser deportados a Afganistán, un país que no está en condiciones de recibirlos", ha subrayado.

"Las organizaciones humanitarias simplemente no tienen los recursos para evitar que la gente pase hambre ni para proporcionar refugio de emergencia a las personas sin hogar. Instamos a los donantes a que aumenten su apoyo de inmediato para prevenir un mayor sufrimiento", ha recalcado.

Egeland ha denunciado que "si la guerra continúa, se corre el riesgo de una catástrofe humanitaria mucho mayor". "Millones de personas podrían verse obligadas a huir a través de las fronteras, lo que ejercería una presión inmensa sobre una región ya sobrecargada", ha afirmado.