El CICR alerta de un "dramático" aumento de heridos por los combates en Kivu Sur desde principios de año

Archivo - Imagen de milicianos del M23 en Uvira (RDC) - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado de que el número de heridos en la provincia congoleña de Kivu Sur, en el este del país y escenario de combates entre el Ejército del país y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) ha aumentado de manera "dramática" desde principios de año.

El CICR pone como ejemplo el territorio de Fizi, donde uno de los centros médicos que respalda el organismo internacional ha visto como el número de pacientes que atiende se ha multiplicado por cuatro en las últimas tres semanas.

Sin ir más lejos, el pasado 18 de enero los médicos atendieron a 115 heridos, muchos de ellos de bala, con indicios claros de infección por el tiempo que tuvieron que aguardar hasta recibir tratamiento. El hospital en cuestión, recuerda Richard Lwandja, uno de sus médicos, solo tiene 25 camas disponibles.

El CICR menciona problemas para atender a los heridos, peligro de saqueos y evacuaciones forzadas de personal médico que, en otras ocasiones, también tienen que escapar de la proximidad de los combates.

La dificultad para obtener garantías de seguridad de las partes en conflicto puede ser un obstáculo importante, impidiendo que los trabajadores humanitarios accedan a las personas en las zonas afectadas por el conflicto. Además, puede socavar gravemente las operaciones humanitarias.

"A menudo, nuestros equipos tardaban varias horas en llegar a la zona de evacuación, sobre todo cuando no podíamos obtener garantías de seguridad rápidamente, lo cual es importante, ya que, al tratar a heridos, cada minuto cuenta", ha declarado Wendy Fleury, jefa de la subdelegación del CICR en Bukavu, la capital de Kivu Sur.