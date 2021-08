El CICR confirma la muerte de una de sus trabajadoras humanitarias en el noroeste de Camerún

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado este martes que una integrante de su personal murió en la víspera a raíz de las heridas sufridas el día anterior durante un ataque en Bamenda, en la conflictiva región anglófona del noroeste de Camerún.

Diomède Nzobambona, canadiense de 62 años, era una delegada que trabajaba en el ámbito del saneamiento desde 2003 y tenía contrato con la Cruz Roja Canadiense entre 2007 y 2012.

Las circunstancias de su muerte aún no se han aclarado y no se puede dar información en este momento. La prioridad del CICR, asegura la organización en un comunicado, es apoyar a las personas más afectadas por esta tragedia, en particular a su familia, parientes y colegas.

"Las palabras no son suficientes para expresar nuestra inmensa tristeza ni para calmar el dolor de su familia y seres queridos. Les enviamos nuestro más sentido pésame y la expresión de nuestro más sentido pésame", según Markus Brudermann, jefe de la delegación del CICR en Camerún.

Las regiones de habla inglesa del noroeste y suroeste de Camerún llevan siendo escenario de una violenta insurgencia desde hace cuatro años a raíz de la represión de los movimientos separatistas a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

El año anterior, esta zona --otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés-- fue escenario de protestas pacíficas para reclamar una mayor autonomía o la independencia argumentando una discriminación por parte de las autoridades centrales, también en temas de idioma.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.