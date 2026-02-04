El CICR denuncia la muerte de un trabajador de la Media Luna Roja en un ataque en el sur de Gaza

Trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashim Zimmo, Hashem Zimmo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado este miércoles la muerte de un miembro de la Media Luna Roja Palestina en un ataque perpetrado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras "prestaba servicios médicos en respuesta a la escalada de hostilidades" en el enclave palestino.

"Estamos consternados tras enterarnos de la muerte de Husein Hasan Husein al Sumairi, miembro del personal de primera respuesta de la Media Luna Roja Palestina ocurrido en Jan Yunis esta mañana", ha indicado el CICR en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, han trasladado sus "más sinceras condolencias a la familia, colegas y amigos de Husein". "Es inaceptable que el personal de primera respuesta en Gaza siga enfrentando riesgos para su vida mientras realiza misiones humanitarias", ha indicado.

El CICR ha calificado de "indignante" que tanto miembros del personal o voluntarios de la Media Luna Roja Palestina "hayan muerto o resultado heridos mientras prestaban sus servicios" desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

"El personal médico, las unidades y el transporte, así como los trabajadores humanitarios y los bienes utilizados en operaciones humanitarias, deben ser respetados y protegidos. Deben tomarse todas las medidas posibles para apoyar su labor y garantizar su seguridad", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha anunciado este miércoles que al menos 21 personas han muerto, entre ellas cuatro niños, a causa de los últimos ataques del Ejército israelí contra distintos puntos de Gaza, como la ciudad de Gaza o Jan Yunis.