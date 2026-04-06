El CICR pide que no se normalicen las "amenazas deliberadas" de ataques a infraestructuras civiles y nucleares

Archivo - La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha pedido este lunes que no se normalicen las "amenazas deliberadas" de ataques contra infraestructuras civiles, en el marco de la guerra que liberan desde hace más de un mes Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Próximo, recordando que así lo impide el Derecho Internacional y ha advertido de los efectos "devastadores" que tiene un conflicto sin límites.

"Sean de palabra o en acto, las amenazas deliberadas contra infraestructura civil e instalaciones nucleares no deben normalizarse en la guerra. Toda guerra que se libre sin límites es incompatible con el Derecho Internacional. Es indefendible e inhumana, y tiene consecuencias devastadoras para poblaciones enteras", ha declarado su presidenta, Mirjana Spoljaric.

La responsable del CICR ha recordado que "los Estados deben respetar y hacer respetar las leyes de la guerra en sus dichos y en sus actos", después de denunciar "la destrucción de infraestructura esencial para la vida de las personas civiles" en "toda" la región. "Se ven ataques contra centrales eléctricas, sistemas de agua, hospitales, caminos, puentes, viviendas, escuelas y universidades", ha agregado al respecto.

Spoljaric ha señalado además que "lo más alarmante son las amenazas potenciales contra instalaciones nucleares" dado que "cualquier error de cálculo puede ocasionar daños irreversibles que duren generaciones".

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este lunes "impactos de ataques militares" en la central nuclear de Bushehr, después de que el Gobierno de Irán haya denunciado un nuevo ataque perpetrado el sábado contra el perímetro de la central, el cuarto desde que Israel y Estados Unidos iniciaran a finales de febrero su ofensiva contra el país asiático.

Así, ha pedido "con urgencia" a las partes implicadas en el conflicto que "preserven a las personas civiles y a los bienes de carácter civil en todas las operaciones militares", y les ha recordado que "es su obligación en virtud del Derecho Humanitario". "El mundo no puede sucumbir a una cultura política que priorice la muerte sobre la vida", ha subrayado.