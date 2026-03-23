El CICR ve los ataques contra "infraestructura esencial" en Oriente Próximo como una "guerra contra los civiles"

Archivo - La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric. - Paul Glaser/dpa - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha denunciado este lunes que los ataques contra "infraestructura esencial" en Oriente Próximo constituyen una "guerra contra los civiles", por lo que "cualquier medida encaminada a reducir la violencia es de vital importancia".

"La guerra contra la infraestructura esencial es una guerra contra las personas civiles y debe detenerse", ha indicado, según un comunicado en el que ha señalado que "los ataques deliberados a los servicios y a la infraestructura civil esenciales pueden constituir crímenes de guerra".

"Somos testigos de cómo se destruye y daña la infraestructura de energía, combustible, agua y atención sanitaria. Esta tendencia inquietante no se limita a Oriente Próximo ni a las últimas tres semanas, sino que ha sido generalizada en los conflictos armados en todas las regiones", ha lamentado en relación con la creciente violencia a raíz de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

No obstante, ha apuntado, "lo que vimos en los últimos días en Oriente Próximo parece estar llegando a un punto de no retorno". "Lo más alarmante es el posible daño a instalaciones nucleares, ya sea deliberado o accidental. El daño a estos sitios podría desatar consecuencias irreversibles", ha asegurado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los ataques contra infraestructuras esenciales "ya han hecho sufrir a millones de personas civiles cerca y lejos de las líneas del frente". "Esta tendencia, combinada con una retórica cada vez más acentuada que menosprecia los límites que impone el Derecho Internacional, normaliza un estilo de guerra que nos despoja de nuestra humanidad compartida", ha asegurado.

"El respeto de la dignidad de la población civil es la base de la reducción de las hostilidades y las soluciones políticas a partir de las cuales se puede forjar la paz y la estabilidad", ha zanjado.