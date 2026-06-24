La CIDH acusa a Cuba de violar los derechos del rapero y activista Maykel Osorbo

Archivo - Una bandera cubana ondea a media asta ante el Monumento a José Martí, en la plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba - MINISTERIO DE INTERIOR DE CUBA EN FACEBOOK

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha acusado al Gobierno de Cuba de "la violación de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión", así como "de protección contra la detención arbitraria" del rapero y activista cubano Maykel Osorbo.

En un informe facilitado a la ONG Prisoners Defenders, que ha difundido el documento, la CIDH afirma que el Estado cubano "es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, a los beneficios de la cultura, de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, de justicia, de reunión, de asociación, de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular" de Osorbo, cuyo nombre oficial es Maykel Castilo.

Asimismo, la Comisión ha instado a La Habana a "reparar integralmente las violaciones de Derechos Humanos" enumeradas en el documento y a "adoptar las medidas de compensación económica".

También recomienda el "dejar sin efecto la condena penal impuesta a Maykel Castillo (...) y todas las consecuencias que de ella se derivan", así como "iniciar una investigación penal" a fin de "esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de la desaparición forzada a la que fue sometido" en mayo de 2021.

En este sentido, ha recogido entre sus recomendaciones el que el Gobierno cubano se abstenga, "una vez que sea liberado" Osorbo, de "volver a detenerlo" de forma injustificada, de iniciarle procesos penales y/o de condenarlo por hechos vinculados a sus actividades como defensor de derechos humanos, en tanto miembro del Movimiento San Isidro (MSI), una agrupación opositora liderada por artistas críticos con el régimen de la isla.

Al hilo, ha pedido a Cuba que implemente "medidas de rendición de cuentas contra las y los funcionarios involucrados en las violaciones" recogidas en el documento y que disponga "mecanismos de no repetición".

PRISONERS DEFENDERS ATRIBUYE "RAZONES POLÍTICAS" AL CASO DE OSORBO

El informe, fechado del 21 de junio, ha sido difundido por la ONG Prisoners Defenders, cuyo presidente, Javier Larrondo, ha argumentado que lo expuesto por la CIDH "confirma lo que Prisoners Defenders fue denunciando desde su detención en 2021: Maykel Osorbo fue desaparecido, encarcelado y condenado por razones políticas, por cantar, por protestar y por representar una Cuba libre".

"La CIDH ha desnudado la maquinaria represiva del régimen cubano: policías que fabrican denuncias, fiscales que convierten la arbitrariedad en prisión, tribunales sin independencia y leyes penales utilizadas para castigar el arte y el disenso", afirma en el comunicado de la ONG.

En este sentido, Larrondo ha subrayao que "el caso de Maykel Osorbo demuestra que la represión en Cuba no es una suma de abusos aislados, sino un sistema: vigilancia, detención arbitraria, desaparición forzada, prisión provisional, juicio sin garantías, condena ejemplarizante y castigo penitenciario". "La CIDH ha dictaminado que esa maquinaria viola el Derecho Internacional", ha agregado.

"Cuba debe anular la condena, reparar el daño, investigar a los responsables y liberar definitivamente a Maykel Osorbo", ha reiterado Prisoners Defenders, que ha subrayado que "ningún Estado tiene derecho a convertir una canción en delito ni a encarcelar a un artista por decir, junto con millones de cubanos, Patria y Vida".