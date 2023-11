Cientos de familiares de los rehenes de Hamás se congregan en vigilia frente al Parlamento israelí

Las vigilias se repiten en otros puntos, como en Tel Aviv



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de familiares de los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se han congregado este martes frente a la sede del Parlamento israelí en Jerusalén para una vigilia improvisada en protesta por la inacción del Gobierno ante la situación de aquellos que permanecen en la Franja de Gaza.

Las familias, ataviadas con pancartas y banderas, han coreado cánticos y posteriormente han guardado silencio en una concentración no autorizada que ha durado apenas media hora frente a la Knesset, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Sin embargo, muchos manifestantes se han negado a marcharse del lugar, dispuestos a montar un campamento permanente con colchones y tiendas de campaña para exigir la dimisión del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha recogido 'Haaretz'.

Este tipo de acciones de vigilia se han repetido en otros puntos, como en el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, o en Tel Aviv, donde miles de personas han salido a la céntrica plaza de Dizengoff con velas para homenajear a los rehenes de Hamás.