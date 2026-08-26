Cientos de voluntarios mueven con cuerdas una torre de 400 toneladas de un castillo en el norte de Japón

La torre del castillo japonés de Hirosaki, en la prefectura de Aomori - CIUDAD DE HIROSAKI/X

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de voluntarios japoneses llevan días moviendo con cuerdas una torre de aproximadamente 400 toneladas que pertenece al castillo japonés de Hirosaki, en la prefectura de Aomori, para trasladarla a su ubicación original tras una década de obras de restauración.

"Gracias a la participación de tantas personas, la torre principal, que pesa aproximadamente 400 toneladas, se ha desplazado 364 centímetros durante un periodo de cinco días entre el sábado 22 de agosto y el miércoles 26 de agosto", ha señalado la ciudad de Hirosaki este miércoles en sus redes sociales.

La estructura fue desplazada en 2015 para acometer obras de restauración en los muros de piedra sobre los que se asentaba ante un posible riesgo de derrumbe. A lo largo del año, la torre recorrerá un total de 78 metros para regresar a su emplazamiento original.

El objetivo es que 4.000 voluntarios puedan participar para mover la torre los primeros cinco metros mediante fuerza humana --a través de una técnica tradicional conocida como hikiya, que consiste en tirar de gruesas cuerdas y arrastrar la estructura por unos raíles-- antes de que las máquinas completen el trayecto restante.

El castillo, del siglo XVII, es famoso por su arquitectura feudal y por ser el punto culminante de la floración de los cerezos en la región septentrional de Honshu. De los cientos de castillos que existieron en Japón, solo 12 conservan su torre principal.