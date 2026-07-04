Cientos de zimbabuenses salen de Ciudad del Cabo tras las protestas xenófobas en Sudáfrica

Protestas contra la inmigración en Sudáfrica (archivo) - Europa Press/Contacto/Mbuthi Msweli

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sudafricanas han comenzado a trasladar a cientos de zimbabuenses y a decenas de la malauíes desde el Centro de Repatriación de Epping, en Ciudad del Cabo, tras las recientes protestas xenófobas que denunciaban la presencia de inmigrantes de otros países africanos.

Los autobuses con los extranjeros han partido hacia Musina, en la provincia de Limpopo, donde miles de personas más esperan su repatriación, según han informado las autoridades, que han emplazado a los extranjeros restantes que se desplacen por sus propios medios a Musina.

Las organizaciones humanitarias han proporcionado alimento, refugio y servicio de saneamiento, pese a lo que algunos de los internos padecen diarrea, informa la televisión pública sudafricana SABC citando al Ministerio del Interior.

"Ayer de las 1.200 personas que había en el centro, varias tenían diarrea leve. 14 de los pacientes tuvieron que recibir terapia de rehidratación oral", ha explicado un responsable sanitario de Ciudad del Cabo, Saadiq Kariem.

Otras 400 personas han llegado en las últimas horas al centro de repatriación y esperan en las inmediaciones porque el centro está realizando los preparativos para el cierre.

La semana pasada unas 3.000 personas fueron reubicadas en Epping tras pasar dos semanas frente al consulado de Zimbabue en la ciudad por miedo a la violencia de manifestantes contrarios a la inmigración que han dado hasta el 30 de junio para que los extranjeros sin papeles salgan del país.