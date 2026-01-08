Cierran dos días los colegios en Minneapolis tras las protestas por la muerte de una mujer a manos del ICE

Imagen de archivo de una protesta por la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis. - Europa Press/Contacto/Mark Brown

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El distrito escolar de Minneapolis, que agrupa a los colegios públicos de la localidad de Minnesota, ha anunciado la suspensión de las clases tras las protestas por la muerte de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un incidente que ha derivado en duras acusaciones por parte de las autoridades locales contra este organismo y contra la propia Casa Blanca, que ha defendido la actuación de los agentes.

"Debido a la situación actual no habrá colegio este jueves, 8 de enero, ni tampoco el viernes, día 9. La medida ha sido adoptada por motivos de seguridad teniendo en cuenta los incidentes que están teniendo lugar en la ciudad", han indicado las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS), nombre con el que se conoce a este distrito.

Así, todas las actividades y programas organizados por el MPS han sido cancelados durante el jueves y el viernes, a la espera de ver cómo evoluciona la situación, según ha indicado la entidad en un comunicado. "Las clases no tendrán lugar de forma virtual porque esta medida únicamente se activa en caso de que existan condiciones climatológicas adversas", recoge el texto.

"Seguimos colaborando con las autoridades de la ciudad de Minneapolis y otros actores relevantes para dar una respuesta de emergencia apropiada", ha subrayado, a medida que continúan las manifestaciones contra la actuación del ICE, que acabó con la vida de una mujer de 37 años identificada como Renee Nicole Good, viuda y con un hijo de seis años.