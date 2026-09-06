Cinco heridos después de que una persona rociara una sustancia desconocida en una discoteca en Alemania

Archivo - Varios vehículos de la Policía de Alemania. - Rene Priebe/PR-Video/dpa - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 6 (DPA/EP)

Al menos cinco personas han tenido que ser atendidas en la madrugada de este domingo debido al uso de una sustancia desconocida en una discoteca con cientos de personas en la localidad alemana de Lintig, situada en el estado de Baja Sajonia (oeste), según han confirmado las autoridades.

La Policía ha indicado que hay una operación a gran escala en el local, en el que una persona habría rociado una sustancia desconocida a primera hora del día, provocando que varias personas sufrieran problemas respiratorios y mareos, con algunas de ellas llegando a perder el conocimiento.

Las fuerzas de seguridad han detenido a una personas de 19 años tras el incidente, sin que por ahora haya más detalles ni haya trascendido su identidad. La investigación sigue en marcha para intentar esclarecer lo sucedido.