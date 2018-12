Cinco mitos sobre los niños soldado

Publicado 08/12/2018 8:35:31 CET

Por Child Soldiers International

El reclutamiento y explotación de niños en la guerra persiste a niveles alarmantes en múltiples conflictos. Sin embargo, la realidad de sus experiencias, cómo terminaron ahí, y dónde existen a menudo son malinterpretadas.

En este artículo, abordamos algunos de los mitos más comunes sobre los niños soldado.

1. HAY '300.000 NIÑOS SOLDADO' A NIVEL MUNDIAL

Este es el mayor mito de todos. Fue una estimación aproximada formulada por los actores de protección de la infancia a finales de los años 1990 y aunque las organizaciones, incluidos nosotros mismos, la usaron como tal en esa época desde entonces se ha convertido ampliamente en referencia como una cifra definitiva para los medios y otros. Más de 20 años después sigue siendo publicitada de forma regular.

En verdad, es imposible ofrecer una cifra concreta a escala mundial del reclutamiento de menores. La ONU elabora informes verificados de reclutamiento cada año y, aunque sorprendentes en sí mismos, probablemente representan solo la punta del iceberg; el acceso, las dificultades de verificación, cómo los grupos armados ven el papel de las niñas en sus filas y otras cuestiones lastran el proceso de identificación.

Analizando las estimaciones más fiables, es probable que haya decenas, si no cientos de miles de niños en las filas de fuerzas armadas y grupos armados hoy en día. La ONU informó de que 56 grupos armados no estatales y siete fuerzas armadas estatales estaban reclutando y usando a menores en 2017.

2. LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS SOLDADO SON CHICOS

Un gran número de chicos son reclutados, pero las chicas también son explotadas de forma rutinaria.

De los 299 casos verificados por la ONU de reclutamiento en República Centroafricana en 2017, el 34 por ciento eran niñas. En República Democrática del Congo, la Misión de la ONU informó en 2015 de que entre el 30 y el 40 por ciento de los reclutados en los seis años anteriores eran chicas.

Entretanto, el 32 por ciento de los casos de reclutamiento de menores en Nigeria implicó a niñas en 2017. En este país se ha registrado un alarmante incremento en el uso de niñas como 'terroristas suicida' por el grupo terrorista Boko Haram.

El informe de la ONU detalla casos en Siria y otras partes, mientras que en conflictos históricos en Nepal y Colombia también ha habido un reclutamiento extendido de chicas.

3. LOS NIÑOS SOLO SON RECLUTADOS PARA COMBATIR

Las realidades de los niños reclutados en conflicto son devastadoras y van mucho más allá del combate armado.

Los niños pueden ser explotados como esclavos domésticos y sexuales, usados como vigilantes en entornos altamente peligrosos, o forzados a robar a las comunidades locales para suministrar comida y otros bienes.

Entre las 205 chicas anteriormente asociadas con grupos armados en República Democrática del Congo que entrevistamos en 2016, la mayoría habían sufrido abusos sexuales.

"A menudo me drogaban", nos contó una chica de 17 años. "Me despertaba y me encontraba desnuda. Nos daban drogas para que no estuviéramos cansadas de todos los que nos usaban".

4. LOS NIÑOS SIEMPRE SON SECUESTRADOS

El secuestro de niños por las partes en un conflicto es estremecedor y ampliamente debatido. En Somalia, el grupo islamista Al Shabaab fuerza a las familias a entregar a sus hijos, mientras que grupos en Siria, Yemen, Sudán del Sur y otras partes secuestran a niños de forma rutinaria. Las escuelas son atacadas con frecuencia también, con el secuestro de 276 niñas en una escuela secundaria en 2014 por parte de Boko Haram en Chibok, en el norte de Nigeria, como el caso que atrajo la atención mundial.

Pero los niños también optan por unirse a los grupos armados 'voluntariamente'. Sin embargo, el alcance hasta el que el reclutamiento de menores es genuinamente libre e informado siempre ha sido difícil de establecer ya que circunstancias más amplias como la inseguridad, la falta de educación, las oportunidades económicas o de otro tipo, la injusticia personal o comunitaria, y las cuestiones étnicas, religiosas o de identidad a menudo les dejan sin muchas más opciones.

"Los Mai Mai estaban haciendo cosas malas todo el tiempo", nos contó una chica de 15 años en República Democrática del Congo. "Saqueaban y violaban. Daba mucho miedo y era imposible vivir en casa. Para protegernos, decidimos unirnos".

5. LOS NIÑOS SOLDADOS ESTÁN PRINCIPALMENTE EN ÁFRICA

Durante la cobertura de los medios internacionales de la guerra en Liberia y Sierra Leona a finales de los años 1990 y principios de 2000, las imágenes de los niños soldado en el conflicto fueron de las más publicadas.

Estos retratos impactantes y llamativos ayudaron ayudaron a atraer el interés internacional a la crisis, pero fijaron en la conciencia pública una visión muy específica de un 'niño soldado'. Una de un niño, a menudo en África y regularmente retratado con un arma.

La explotación de niños en conflicto armado puede ser esa, pero como ha quedado expuesto, a menudo es mucho más matizada.

Un número significativo de conflictos en los que el reclutamiento de niños prevalece están en África, pero según el Índice Mundial de Niños Soldados, de las 18 situaciones de conflicto en las que se registraron casos en 2016, el 50 por ciento (en países como Siria, Irak, Birmania y Colombia) estaban fuera del continente.