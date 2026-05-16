Cinco muertos en el derrumbe de un edificio en construcción en Abuya (Nigeria)

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -
Al menos cinco personas han muerto y diez más han podido ser rescatadas con vida tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en construcción en Abuya.
El incidente ha ocurrido en la mañana del sábado en el barrio de Durumi 3, según ha informado el ministro del Territorio de la Capital Federal, Nyesom Wike, citado por el periódico nigeriano 'Punch'.
"Las operaciones de rescate continúan y los servicios de emergencia siguen trabajando para extraer más víctimas que se cree podrían estar atrapadas bajo los escombros", ha indicado Wike.
El ministro ha ordenado prestar atención sanitaria a todas las víctimas sin coste alguno.