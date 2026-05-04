La Coalición de la Flotilla de la Libertad denuncia "intentos de intercepción" israelíes cerca de Grecia

Barcos de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla en Barcelona (archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (CFL) ha denunciado este lunes "intentos de intercepción" por parte de buques que creen israelíes cuando se encuentran en aguas cercanas a Grecia con la intención de sumarse a la Flotilla Global Sumud (FGS) y poner rumbo a la Franja de Gaza. A bordo de los buques afectados viajan cuatro activistas españoles.

"La presencia de aeronaves militares fabricadas en Estados Unidos y de embarcaciones no identificadas sin señalización sugiere un esfuerzo coordinado para reprimir una misión humanitaria pacífica mediante el miedo y la fuerza", ha denunciado la FGS en un comunicado.

En concreto refiere "informes de campo alarmantes que confirman que la flota de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (CFL) (...) está siendo objeto de vigilancia militar activa e intimidación".

El grupo propalestino relata que a las 19.27 horas hora de Palestina (18.27 en la España peninsular) cuatro embarcaciones de la CFL de que un helicóptero militar sobrevolaba su posición. Más tarde, a las 21.53, observaron tres drones y una embarcación no identificada a distancia que apagó deliberadamente sus luces de navegación.

Asimismo, denuncian que datos de Marine Traffic confirman que un avión Lockheed Martin de Estados Unidos sobrevoló la flota poco antes de la última escalada.

La última información apunta a la presaencia de embarcaciones no identificadas y luces blancas aproximándose a la flota de la CFL por la parte trasera.

"La Global Sumud Flotilla expresa una profunda preocupación por la seguridad física de todos los participantes" y recuerda las denuncias de torturas y abusos contra activistas de la FGS tras el último asalto. "Crece el temor de que estas maniobras tácticas constituyan el preludio de nuevos secuestros ilegales", han advertido.

Mencionan además amenazas de muerte, privación sensorial y maltrato contra el hispano-sueco de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Ávila bajo custodia israelí.

La FGS apela en partciular al Gobierno de Grecia para que garantice la seguridad de las embarcaciones civiles dentro de sus aguas territoriales, lo que "constituye una violación del Derecho del Mar y un acto de complicidad". "Exigimos que actúe de inmediato para proteger estas embarcaciones frente a interferencias militares extranjeras", ha señalado.

Asimos insta a la comunidad internacional a dar garantías de seguridad para todos los participantes en la iniciativa.