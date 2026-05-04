La Fiscalía de Italia investiga la detención de dos activistas tras el asalto a la flotilla en el Mediterráneo

Un barco e la Global Sumud Flotilla tras iniciar ruta en el puerto de Barcelona, España (archivo) - Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Italia ha abierto una investigación por posible "secuestro" tras el traslado a Israel de dos activistas --incluido el español Saif Abukeshek-- después de que la Armada israelí interceptara varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, cerca de la isla griega de Creta.

Según las informaciones recogidas por la agencia italiana de noticias AdnKronos, la investigación ha sido abierta tras tres denuncias presentadas a raíz de este hecho. Una de ellas se refiere a Abukeshek, palestino con nacionalidad española, quien embarcó en el puerto italiano de Augusta para participar en la flotilla a la Franja de Gaza.

Así, recoge que el hombre partió inicialmente el 26 de abril a bordo del buque de bandera francesa 'Batolo', antes de trasladarse al buque de bandera italiana 'Eros 1', uno de los interceptados por las fuerzas israelíes, que trasladaron a unos 175 activistas a Creta antes de llevar a Israel a Abukehsek y al activista brasileño Thiago Ávila para ser "interrogados".

Un tribunal de la ciudad israelí de Ascalón determinó el domingo que ambos permanecerán dos días más bajo custodia. La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha señalado que los fiscales israelíes han acusado a Abukeshek y a De Ávila, pero no de manera formal, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, argumentaron ante el tribunal que todo el proceso judicial contra los activistas "es fundamentalmente defectuoso e ilegal" porque no existe base legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos dado que ambos activistas fueron detenidos en aguas internacionales.