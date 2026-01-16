La coalición de gobierno de Babis supera una moción de confianza en el Parlamento checo

El primer ministro checo, Andrej Babis - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Checa liderado por Andrej Babis ha superado este jueves una moción de confianza en la Cámara Baja del Parlamento, que ha respaldado al Ejecutivo un mes después de que el dirigente populista haya asumido el cargo.

La coalición de gobierno ha sido respaldada por sus 108 diputados, que representan al partido del primer ministro, el conservador ANO (Sí); la formación Libertad y Democracia (SPD); y el euroescéptico Motoristas, tras más de 24 horas de debate a lo largo de tres días de sesión.

En cambio, ha recibido el voto en contra de 91 diputados de la oposición, que incluye al Partido Cívico Democrático (ODS), Piratas, Demócrata Cristiano (KDU-CSL), TOP 09 y Alcaldes e Independientes (STAN). En la votación han estado presentes 199 de los 200 escaños de la cámara, puesto que uno de los diputados de STAN se ha ausentado por motivos de salud, según recoge Radio Praga Internacional.

El Ejecutivo checo ha salido airoso de una votación que es obligatoria según la Constitución del país, que establece que cualquier gobierno debe solicitar una moción de confianza en un plazo de 30 días tras su nombramiento.

Durante el debate, la oposición ha afeado a Babis que tiene aún pendiente una posible condena ante los tribunales por un caso de fraude en relación con el consorcio agroindustrial Agrofert, una cuestión que sigue pendiente tras la anulación de la absolución y que podría generar un conflicto de intereses, a pesar de que Babis ha prometido desvincularse por completo del mismo.

Asimismo, ha acusado a la coalición tripartita de proteger al primer ministro y al presidente del Parlamento, Tomio Okamura (SPD), ante la Justicia, que ha requerido que se revoque su inmunidad parlamentaria para que puedan ser procesados, el primero por corrupción y el segundo por incitación al odio.

Babis, de 71 años, ya ocupó el cargo de primer ministro entre 2017 y 2021. Con su regreso al poder, los checos podrían contar con un nuevo líder que, como el eslovaco Robert Fico y el húngaro Viktor Orbán, sitúen al país cerca del bloque crítico con la Unión Europa a medida que avanza la invasión de Ucrania y los incidentes con drones se extienden a varios puntos de Europa.