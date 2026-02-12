La coalición opositora en Japón lanza primarias 'exprés' tras la victoria abrumadora de Takaichi

Archivo - Junya Ogawa, candidato a liderar la coalicion opositora en Japón. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

La opositora Alianza Reformista Centrista (CRA) ha iniciado este jueves el proceso de primarias para elegir nuevo líder tras la debacle en las elecciones del pasado domingo en Japón, en las que la primera ministra, Sanae Takaichi, se hizo con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, el mejor resultado electoral desde la Segunda Guerra Mundial.

En todo caso, el proceso será 'exprés', ya que se espera que la elección tenga lugar este viernes, solo un día después de que se haya confirmado la candidatura de dos miembros del Partido Democrático Constitucional de Japón (PDC): Junya Ogawa, ex secretario general del partido, y Takeshi Shina, exjefe interino de políticas del mismo partido.

De esta forma, el liderazgo de la coalición se mantendrá en un miembro del PDC, después de que anteriormente tuviera más peso en la coalición la otra formación cofundadora, Komeito, que cuenta con 28 representantes, por 21 de los diputados del PDC.

La unión de fuerzas opositoras sufrió una derrota aplastante en los comicios del domingo, obteniendo solo 49 escaños de los 226 candidatos en liza, lo que le deja con la posición opositora más débil desde hace décadas en Japón. Por contra, crecieron formaciones como el ultraconservador y populista Sanseito, un partido de corte 'trumpista' y nacionalista, y el Mirai, una formación que apuesta por la democracia online.

En el inicio de la carrera 'exprés' por el liderazgo, Ogawa se ha referido al coste de la vida y el impacto de la inflación en la economía familiar como prioridades, mientras que Shina ha apostado por que la coalición se consolide como espacio de centro "en aras de la democracia y la próxima generación".

Para presentarse a la elección los candidatos no han necesitado respaldo público de cargos electos, pero sí serán los diputados de la Cámara Baja con su apoyo los que decidan en una única votación y por mayoría el próximo liderazgo. El nuevo líder tendrá un mandato de algo más de un año, hasta marzo de 2027.