Los colegios cristianos de Jerusalén suspenden las clases por la no renovación de permisos de Israel a profesores

Archivo - Fieles cristianos participan en procesiones y oraciones del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro - Nir Alon/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todos los colegios cristianos de Jerusalén han anunciado que suspenderán las clases el 1 de septiembre en protesta por la negativa del Gobierno de Israel a renovar los permisos de entrada desde Cisjordania a más de 70 docentes y miembros del personal educativo.

La Secretaría General de Instituciones Educativas Cristianas ha confirmado en un comunicado que la decisión ha sido tomada tras llevar a cabo consultas con todas las partes interesadas, en especial con los representantes de los padres, y se mantendrá hasta que se renueven todos los permisos de los afectados.

"La ausencia de este gran número de personal afecta diversos aspectos del funcionamiento escolar, incluyendo los servicios educativos, administrativos y de salud, así como los servicios de limpieza y la seguridad. Esto imposibilita garantizar un inicio seguro y estable para nuestros estudiantes", ha detallado.

Asimismo, los colegios cristianos han afirmado que esperan que la crisis --que según la agencia de noticias WAFA afectará al menos a 8.500 estudiantes-- "se resuelva lo antes posible y que tales medidas cesen y no se repitan" de nuevo.

"Si bien reafirmamos nuestro firme compromiso con el derecho a la educación de nuestros estudiantes, también destacamos la vital misión de nuestras escuelas, que constituye una parte integral de nuestra identidad, cultura y presencia en Jerusalén. Esta misión es cultivar generaciones basadas en el conocimiento, los valores, el sentido de pertenencia y la responsabilidad", ha agregado.

Así, ha asegurado que las medidas del Gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, "dificulta" la misión de las escuelas y "tienen un impacto negativo en los estudiantes, sus familias, el personal docente y la comunidad en su conjunto".

La gobernación de Jerusalén ha denunciado, asimismo, que 45.000 estudiantes palestinos en Jerusalén Este empezarán a estudiar el currículo israelí en los grados primero y séptimo a partir del nuevo curso, abandonando así el plan introducido tras el establecimiento de la Autoridad Palestina en la década de 1990.

"Esta medida se inscribe en el marco de los intentos de borrar la identidad palestina y falsificar la narrativa nacional de nuestros hijos y constituye un ataque directo al derecho de los estudiantes de Jerusalén a una educación nacional que preserve su historia, idioma, y pertenencia", ha sentenciado en un comunicado.