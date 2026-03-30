Colombia confirma que 'Iván Mordisco' no está entre los muertos del operativo de la semana pasada en Vaupés

Archivo - Nestor Vera Fernández alias 'Iván Mordisco'. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han confirmado que el líder de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) las FARC Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', no se encuentra entre los seis fallecidos en la operación que lanzó la semana pasada el Ejército en una zona selvática entre Guaviare y Vaupés.

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha detallado en un comunicado que los cadáveres corresponden a dos hombres y cuatro mujeres, dos de las cuales no han podido ser todavía identificadas. Se cree que una de ellas sería alias 'Lorena', a considerada la pareja sentimental de 'Mordisco'.

No obstante, 'Mordisco' habría salido gravemente herido de aquel bombardeo y que su equipo de seguridad lo habría desplazado "por zonas de difícil acceso en busca de atención médica", según han relatado fuentes al diario 'El Tiempo'.

La de la semana pasada fue la operación aérea número doce que el Gobierno de Gustavo Petro ha lanzado contra posiciones de 'Mordisco', que ha visto en los últimos tiempo como han ido cayendo algunos integrantes de su esfera más cercana.

A la muerte de 'Lorena' se suman las detenciones en los últimos meses de sus hermanos Andrés, Juan Gabriel y Luis Vera Fernández, gracias, como se encargó de remarcar el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la delación de terceros, lo que ha generado una mayor sensación de permanente sospecha en 'Mordisco'.