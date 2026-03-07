Colombia elige este domingo a un nuevo Congreso que definirá el camino del sucesor de Gustavo Petro

Archivo - Gustavo Petro, durante las elecciones de 2022. - Perla Bayona/LongVisual via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los colombianos acuden este domingo a las urnas con la misión de elegir al nuevo Congreso y a los últimos tres candidatos de las presidenciales de mayo, una cita que marcará la capacidad del nuevo Gobierno para sacar adelante su agenda, en un contexto político marcado por la polarización y el conflicto armado interno.

Alrededor de 41 millones de colombianos están llamados a votar a los más de 3.000 candidatos que se postulan para formar parte de alguno de los 102 escaños de un Senado y de los 182 de una Cámara de Representantes más atomizados de la región, lo que supondrá todo un reto para el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Así, el próximo presidente tendrá esa misión de lidiar con un Congreso históricamente muy fragmentado, como ya pudo comprobar Petro quien, a pesar de cierto consenso durante los primeros seis meses de mandato, ha visto como posteriormente sus reformas sociales han sido bloqueadas.

Aunque algo eclipsadas por las presidenciales de mayo, las elecciones de este domingo definirán la gobernabilidad del país y el margen de maniobra del sucesor de Gustavo Petro, en un momento de gran incertidumbre, en el que después de varias décadas la región tiende a alinearse con Estados Unidos.

La sociedad colombiana no es ajena a la creciente polarización global, que condiciona unas elecciones en las que principalmente estarán representadas dos corrientes bien delimitadas, la izquierda que abandera Petro, que a poco de dejar el cargo roza el 50% de aprobación, y la derecha del expresidente Álvaro Uribe.

CARRERA PRESIDENCIAL

Los colombianos también podrán elegir este domingo entre los tres últimos candidatos a disputar la carrera presidencial hacia Casa Nariño del 31 de mayo, para la cual ya hay confirmados siete aspirantes.

Unas primarias a izquierda y derecha del espectro político, en las que no están, en cambio, los mejor colocados en las encuestas, Iván Cepeda, que aspira a seguir con el proyecto progresista; y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Sí lo están la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la mejor colocada para representar a una de las apuestas del centro político; o la periodista Vicky Dávila, referencia de los candidatos de la coalición conservadora La Gran Consulta por Colombia en la que también está la aspirante del uribismo, Paloma Valencia.

Cepeda, a quien las encuestas le colocan por encima del 35% en intención de voto en la primera vuelta de las presidenciales, ganó ampliamente las primarias del oficialista Pacto Histórico en octubre de 2025, aunque en una decisión bastante polémica del Consejo Nacional Electoral, fue desestimada su propuesta para participar en la consulta de la izquierda Pacto por la Vida.