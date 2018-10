Colombia.- El ex senador Álvaro Araujo declara en la Fiscalía por el escándalo de la parapolítica

Actualizado 23/08/2007 0:36:49 CET

BOGOTÁ, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex senador Álvaro Araújo, hermano de la ex ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araújo, acudió hoy a declarar ante la Fiscalía General de Colombia, por el escándalo de la parapolítica en el que se investigan los presuntos vínculos de políticos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Araújo está acusado de "concierto para delinquir agravado", "secuestro extensivo agravado" y "constreñimiento al sufragante" por la entidad que dirige Mario Iguarán, que también autorizó que se investigue a 10 personas más, entre las que figura el hermano del ex senador, Sergio Araújo, según informa la prensa local.

Álvaro Araújo es uno de los fundadores del movimiento Alas-Equipo Colombia y el pasado mes de febrero fue detenido y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de la Picota, en Bogotá. Pocas semanas después su detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia renunció a su fuero como senador por lo que su caso pasó a la Fiscalía General, que le acusa de tener nexos con el jefe paramilitar del bloque norte de las AUC, 'Jorge 40', en 2002.

Hoy, el fiscal Mario Iguarán declaró en rueda de prensa que existen indicios suficientes que dan "serios motivos" para avanzar en el proceso contra el ex senador del departamento del César, que está acusado de participar presuntamente junto a su padre, el también ex ministro y ex senador, Álvaro Araújo, en el secuestro de un contrincante político del citado departamento colombiano.