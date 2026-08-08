Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Isabella Bobadilla - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colombia ha anunciado que vuelve a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, después de que en el gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro se hubieran restablecido las relaciones diplomáticas con este territorio.

"Es un placer contar a Colombia y a Marruecos que vamos a construir un nuevo comienzo en las relaciones entre ambos países", ha expresado en las últimas horas el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, en un mensaje junto al ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, quien ha estado presentes este viernes en Cali para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

Restrepo ha explicado que esta nueva fase de las relaciones entre los dos países va a reforzar los lazos económicos y políticos y no ha descartado que en el futuro derive en un acuerdo de libre comercio para fortalecer la inversión.

Asimismo, el nuevo ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ha adelantado que en las próximas horas se emitirá un comunicado formal acerca de la decisión de Bogotá de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Escobar ha afirmado que estarán "encantados" de transmitir al rey Mohamed VI este mensaje. "Comenzamos una nueva relación muy firme con Marruecos y con su representación de África y del mundo árabe". Colombia se ha comprometido a realizar una visita oficial a Marruecos en noviembre de este año.

Por su parte, el jefe de la diplomacia marroquí ha celebrado el gesto de las autoridades colombianas y ha remarcado que la decisión de dejar de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es "histórica" y supondrá un gran impulso para las relaciones entre ambos países.

"Consideremos a Colombia un aliado", ha dicho Bourita, quien ha vaticinado un "futuro brillante" en las relaciones entre ambos países ya "que comparten los mismos valores y las mismas necesidades sobre muchas cuestiones regionales e internacionales".