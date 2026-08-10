Colombia retira su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

En el centro de la imagen, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar- MINISTERIO DE EXTERIORES DE COLOMBIA EN X

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Colombia ha retirado este lunes su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), rectificando así una medida del gobierno del expresidente Gustavo Petro, por lo que el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella no tendrá contactos "políticos" ni "diplomáticos" con esta entidad.

"Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sahara Occidental y en ese contexto, la posición del Gobierno de Colombia será congelar las relaciones con la RASD a partir de la fecha", ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Exteriores colombiano.

La medida de Bogotá implica, según ha precisado, que no se producirán "contactos políticos o diplomáticos, intercambio de misiones ni respaldo a la RASD en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Colombia ejerce actualmente como miembro no permanente".

El Ejecutivo de De la Espriella ha tomado esta decisión "tras una revisión soberana" de la política impulsada por Petro, que en 2022 restableció plenamente las relaciones entre Colombia y la República Saharaui, al tiempo en que alude a que "Naciones Unidas no la reconocen como Estado miembro".

"Esta reorientación confirma la voluntad de Colombia de revitalizar sus relaciones con Marruecos, aliado desde hace casi 50 años, sobre la base de una visión a largo plazo y con la convicción de construir una relación renovada, donde el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses del pueblo colombiano", ha señalado, tras defender que la medida "respeta" el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

"La nueva dinámica bilateral entre Colombia y Marruecos se apoyará en una cooperación ambiciosa y concreta, portadora de un potencial considerable en materia de intercambios comerciales, promoción de inversiones, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico, así como en el fortalecimiento de la conectividad atlántica entre ambos países", ha agregado el Ministerio encabezado por Omar Bula Escobar.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El Frente Polisario ha hecho público este lunes un comunicado donde manifiesta su "enérgica condena" por el reconocimiento del nuevo Ejecutivo colombiano a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, un gesto que ha descrito como "una desafortunada puesta en escena de un pacto transaccional, de profundo sesgo ideológico" y recordado como "una decisión contraria al Derecho Internacional".

Asimismo, ha advertido de las "repercusiones negativas de esta decisión para la paz y la seguridad internacionales, al obstaculizar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, para una solución justa y conforme al Derecho Internacional".

El Frente Polisario, que ha tildado la medida de "lamentable", ha considerado asimismo que "restringe el papel internacional de Colombia como actor relevante en la búsqueda de la paz" y la cooperación entre los pueblos.

Por su parte, la RASD ha difundido una nota de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña en Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO), que también condena el anuncio de Bogotá, advirtiendo de que "representa un grave retroceso respecto de la política desarrollada durante la presidencia" de Petro, considerar que este basó su política hacia el Sáhara Occidental "en el terreno de la autodeterminación, la descolonización y el respeto al Derecho Internacional".

Para la organización, este "giro no constituye una decisión diplomática aislada" sino que "forma parte del alineamiento político e internacional" del nuevo mandatario con Estados Unidos e Israel, "dos de los principales respaldos internacionales de las pretensiones expansionistas de la monarquía marroquí sobre el Sáhara Occidental".

"Fue el Gobierno de (Donald) Trump el que reconoció unilateralmente la pretendida soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, mientras que el Gobierno de (Benjamin) Netanyahu profundizó la alianza política, militar y estratégica entre Israel y Marruecos y respaldó posteriormente esas mismas pretensiones", ha incidido.

PLACSO, que considera la medida de "ilegítima", ha defendido por otra parte que "el respaldo de Trump y Netanyahu a la monarquia marroquí tampoco puede legitimar el saqueo de los recursos naturales y estratégicos del Sáhara Occidental". "Sus recursos pesqueros, minerales, agrícolas y energéticos pertenecen al pueblo saharaui y no pueden ser apropiados ni explotados como si Marruecos ejerciera una soberanía legitima sobre el territorio", ha manifestado.