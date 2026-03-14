El comandante de las FDS promete el retorno de 300 milicianos apresados por Damasco en su retorno a la ciudad de Kobane

Archivo - El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, en una imagen de archivo - TELGRAM DE UNIDADES DE PROTECCIÓN POPULAR (YPG)

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, ha prometido la próxima liberación de 300 milicianos kurdos en manos del Ejército sirio durante un discurso a su llegada a la ciudad de Kobane, uno de los epicentros de los cruentos enfrentamientos que comenzaron a finales del año pasado entre Damasco y estas milicias kurdas árabes que representaron en su apogeo una enorme amenaza a la delicada estructura territorial de Siria.

Las fuerzas del gobierno sirio arrebataron el control de las zonas de Raqa y Deir ez Zor a las fuerzas kurdas en enero y sitiaron la ciudad de Kobane en un cruento asedio que desató una enorme crisis humanitaria en pleno invierno.

Terminada la crisis con un precario acuerdo de integración entre las milicias kurdas y la Administración Autónoma del Noreste de Siria (la AANES, que tiene en las FDS a su principal fuerza de defensa), Abdi ha puesto pie en la ciudad, donde ha sido recibido por una multitud para prometer el retorno de los milicianos prisioneros en manos de Damasco.

Abdi estima que el Ejército sirio mantiene encarcelados a poco más de un millar de efectivos de las FDS y civiles detenidos durante su operación en la zona. La semana pasada, según informa la agencia kurda Rudaw, el Gobierno sirio liberó a 100 prisioneros de las FDS en un intercambio de rehenes a cambio de que las FDS liberaran a 100 personas de sus cárceles. En un intercambio anterior, fueron liberados 59 prisioneros de las FDS.