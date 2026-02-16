Comienza la campaña para las elecciones en Nepal, las primeras desde la caída del Gobierno por las protestas

Archivo - Imagen de archivo de las protestas en Nepal. - Safal Prakash Shrestha/ZUMA Pres / DPA - Archivo

La campaña para las elecciones generales previstas para el próximo mes de marzo en Nepal, las primeras desde las fuertes protestas que provocaron la caída del Gobierno en 2025, ha comenzado este lunes en todo el país asiático.

La actual primera ministra interina del país, Sushila Karki, que accedió al cargo tras la salida del entonces jefe del Gobierno, Sharma Oli, ha asegurado que "estas elecciones marcarán el futuro del país" y ha reiterado su gran importancia, en un momento crucial de cambio tras unas manifestaciones que dejaron decenas de muertos.

Aquellas marchas, encabezadas por estudiantes que salieron a la calle para protestar por la prohibición del acceso a las principales redes sociales, obligaron al Gobierno a recular y acabaron provocando su dimisión en bloque.

A principios de febrero, las autoridades desplegaron un gran número de efectivos en las calles del país para aumentar la seguridad de cara a los comicios del 5 de marzo. Así, un total de 300.000 militares y policías se encuentran desplegados, lo que supone un aumento respecto a procesos electorales anteriores.

Se estima que más de 70 personas murieron y cientos resultaron heridas durante las protestas, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'. Durante aquellas marchas, también se produjeron numerosos incendios, algunos de ellos contra tribunales, hoteles y el Parlamento.

Nepal fue escenario de manifestaciones en septiembre de 2025, cuando los ciudadanos se echaron a las calles a raíz de la prohibición del acceso a la mayoría de redes sociales, en unas protestas que derivaron en una muestra del malestar contra el Gobierno por lo que muchos jóvenes consideraban una mala gestión, con numerosos saqueos y violencia.