Comienza la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles en la ciudad ucraniana de Oleshki

La Comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova (archivo) - Чернышов Георгий / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova, ha anunciado este viernes el inicio de la entrega de ayuda humanitaria a los habitantes de la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón, en el marco de los contactos entre las autoridades rusas y ucranianas para facilitar la asistencia a la población y su posible evacuación.

El reparto incluye alimentos, artículos de higiene, combustible para generadores y otros productos esenciales, seleccionados a partir de las peticiones de los propios residentes. "Hemos recopilado lo que la gente misma ha solicitado", ha señalado la representante rusa en un vídeo publicado en su canal de Telegram.

Lantratova ha subrayado la importancia de esta ayuda para quienes han optado por permanecer en la localidad, recordado que "es su hogar", y ha confirmado que se está organizando la salida de los civiles que desean abandonar la zona, tanto hacia territorio ruso como a ucraniano. "A todos se les dará la oportunidad", ha asegurado, antes de explicar que los residentes están accediendo progresivamente a los autobuses habilitados para el traslado.

Por su parte, el comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha confirmado la llegada "de manera segura" de la delegación enviada por Kiev a Oleshki. "Ahora estoy en el terreno hablando con los residentes locales para escuchar sus necesidades y entender qué tipo de asistencia necesitan con mayor urgencia", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha celebrado que "el alto el fuego lleva en vigor 80 horas y sigue vigente".

En una declaración conjunta sobre el terreno, Lantratova y Lubinets han reiterado que su objetivo principal es "garantizar que esta asistencia llegue a cada persona que la necesite" y han señalado que se está prestando "especial atención" a mayores, personas con discapacidades y "cualquiera que no pueda cuidarse a sí mismo debido a su condición de salud u otras circunstancias".

Tanto en el reparto de ayuda como en las labores de evacuación, lo "importante es que ambas partes respeten el alto el fuego", han concluido.

MUERE UN MILITAR RUSO EN UNA OPERACIÓN DE DESMINADO

Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el fallecimiento este miércoles de un soldado ruso durante una misión de reconocimiento y desminado en una de las vías de acceso del convoy humanitario a Oleshki.

El militar ha sido identificado como Andrei Vedernikov, quien falleció mientras participaba en una operación destinada a inspeccionar y despejar las carreteras para garantizar el tránsito seguro del operativo a la citada localidad.

De acuerdo con la versión difundida por la cartera de Defensa rusa, un dron no tripulado ucraniano ocasionó la detonación de un artefacto explosivo equipado con un sensor Doppler, que se activó al detectar la proximidad del militar mientras realizaba las tareas de desminado.

La operación se desarrolla en virtud de los acuerdos alcanzados entre Moscú y Kiev, con la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Oleshki se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.