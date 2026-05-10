Comienza en Siria el primer juicio contra un alto cargo del expresidente Al Assad

Archivo - Imagen de archivo de un tribunal de Alepo (Siria) - Europa Press/Contacto/Mohammad Bashir Aldaher

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El antiguo jefe de seguridad de la provincia siria de Derá, Atef Nayib, se ha convertido este domingo en el primer alto cargo del antiguo régimen de Bashar Al Assad en ser formalmente acusado por un tribunal de crímenes cometidos durante el mandato del expresidente sirio.

Nayib, primo del expresidente sirio, ha sido imputado por la supervisión de "asesinatos sistemáticos" y la comisión de detenciones arbitrarias durante el levantamiento popular que ocurrió en la provincia en el año 2011, en el contexto de la revolución regional de la Primavera Árabe. Cabe recordar que el ordenamiento jurídico sirio todavía no contempla como delitos la comisión de crímenes de guerra o contra la Humanidad.

El Ejército sirio aplastó el levantamiento al término de diez días de asedio sobre la ciudad. La ONG del Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco (DCHRS) informó que 244 cadáveres de civiles, muchos de ellos niños, fueron trasladados a Damasco junto con 81 cadáveres de soldados y oficiales del Ejército, la mayoría de ellos muertos por disparos en la espalda, probablemente tras negarse a disparar contra civiles.

La brutal represión del Ejército sirio en Derá acabaría convirtiéndose en uno de los catalizadores de la guerra civil siria; un conflicto devastador que conoció su punto y final en diciembre de 2024, cuando una ofensiva combinada de grupos armados abanderada por la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderada por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, acabó derrocando a Al Assad, exiliado ahora mismo en Moscú.

Las autoridades sirias han creado una Comisión Nacional de Justicia Transicional, dirigida por Abdul Basit Abdul Latif, cuyas responsabilidades comprenden el enjuiciamiento de los altos cargos de Al Assad que han sido capturados. En una publciación en redes sociales, Abdul Latif ha celebrado la imputación de Nayib y asegurado que "los crímenes y violaciones graves contra los sirios jamás prescriben".