El comisario europeo de Defensa urge a aumentar la producción de misiles ante la guerra en Oriente Próximo

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha hecho un llamamiento a la Unión Europea en su conjunto a aumentar la producción de defensa aérea y misiles antibalísticos ante la guerra en Oriente Próximo, alegando que la demanda de estos sistemas incrementará y que Europa corre el riesgo de no poner cubrir sus necesidades de defensa.

"Ahora queda muy claro que, tras la crisis iraní, se ha vuelto más urgente para nosotros en Europa aumentar la producción de defensa aérea y misiles antibalísticos", ha avisado en una rueda de prensa en Polonia, donde está haciendo la primera parada de su denominado 'Tour de misiles' para instar a las industrias de defensa de los Veintisiete a incrementar su producción.

Kubilius ha justificado su demanda esgrimiendo que Estados Unidos "no podrá suministrar suficientes misiles" tanto para los países del Golfo, para el propio Ejército estadounidense, así como para cubrir las necesidades de Ucrania o de los países de la Unión Europea.

"Debemos ver con total claridad que en Europa también enfrentamos un enorme desafío en el desarrollo de nuestra defensa antimisiles", ha proseguido el comisario lituano en su explicación, citando una declaración del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que "Europa necesita un aumento del 400% en su defensa aérea y de misiles".

"Europa necesita lo que Rutte denominó un 'salto cuántico' en nuestra defensa aérea y en nuestra defensa colectiva. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la situación es realmente crítica, y es evidente que necesitaremos desarrollar nuestra producción de misiles de una manera muy urgente y rápida", ha concluido.