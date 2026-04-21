El comisario europeo de Justicia avisa de los riesgos de las redes sociales en menores: "Deben estar protegidos"

El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Bruselas prepara una Ley de Equidad Digital para reforzar la protección de los consumidores en Internet

MADRID/BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, ha avisado este martes de los riesgos de las redes sociales en los menores y ha abogado por reforzar su protección ante el aumento de la desinformación y la manipulación online.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press en Madrid, McGrath ha señalado que el entorno digital está planteando nuevos riesgos para los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes, y ha subrayado la necesidad de actualizar las normas europeas.

"Lo que es ilegal fuera de Internet debe ser ilegal también en Internet", ha afirmado, al tiempo que ha alertado sobre prácticas como los diseños adictivos, los patrones engañosos o el uso de datos personales para influir en el comportamiento de los usuarios.

En este sentido, ha destacado que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, trabaja en una futura Ley de Equidad Digital que abordará estos desafíos y reforzará también la protección de los consumidores en el entorno online.

El político irlandés ha puesto el foco en la protección de los menores y ha reconocido que el debate sobre posibles restricciones al uso de redes sociales está ganando peso en Europa y a nivel internacional. "Los niños deben estar tan protegidos en el entorno digital como lo están fuera de él", ha subrayado.

Asimismo ha incidido en que esta futura normativa buscará cerrar lagunas en la protección de los usuarios en Internet y aportar mayor claridad a las autoridades para actuar frente a prácticas abusivas, como los llamados 'dark patterns', los sistemas de personalización engañosa o las dificultades para cancelar suscripciones digitales.

En este sentido, ha recalcado que la disrupción digital está transformando el comportamiento de los consumidores y poniendo a prueba los marcos regulatorios existentes, lo que hace necesario reforzar la seguridad y la confianza en el mercado digital europeo.

REFUERZO DEL ESCUDO EUROPEO DE LA DEMOCRACIA

Por otro lado, el comisario ha defendido la puesta en marcha del Escudo Europeo de la Democracia como respuesta a lo que ha calificado de amenazas "interconectadas" para los sistemas democráticos.

McGrath ha advertido de que los algoritmos, la manipulación informativa y las injerencias extranjeras están erosionando la confianza ciudadana y alimentando la desafección política.

"Existe una brecha entre lo que los ciudadanos esperan y lo que perciben que reciben, y eso genera un terreno fértil para la desinformación", ha señalado.

En este contexto, ha explicado que el escudo democrático europeo busca reforzar la integridad de los procesos electorales, proteger la independencia de los medios y combatir los ecosistemas de manipulación informativa.

Además, ha señalado que esta iniciativa incluye medidas para mejorar la coordinación entre Estados miembro frente a la desinformación y reforzar la alfabetización digital y mediática de los ciudadanos, con el objetivo de aumentar su resiliencia ante estos fenómenos.

"Defender la democracia es defender la estabilidad de nuestras sociedades abiertas", ha señalado el comisario, que ha enmarcado estas acciones en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y económica, con tensiones internacionales, disrupciones en las cadenas de suministro y una aceleración de la transición digital.

En este escenario, ha defendido que la Unión Europea debe apoyarse en sus valores fundacionales, como el Estado de derecho y la confianza, como base para garantizar su competitividad y resiliencia.