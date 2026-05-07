La Comisión Electoral de Bosnia y Herzegovina fija las elecciones para el próximo 4 de octubre

Archivo - Bandera de Bosnia y Herzegovina - Europa Press/Contacto/Adrien Fillon - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral de Bosnia y Herzegovina ha fijado para el próximo 4 de octubre la celebración de elecciones generales en medio de un contexto de tensiones después de que el presidente de la entidad serbobosnia, la Républica Srpska, fuera condenado por incumplir las decisiones tomadas por el Alto Representante designado para supervisar los acuerdos de paz.

La Comisión ha indicado en un comunicado que más de 3,4 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, que cuenta con tres miembros: un bosníaco, un croata y un serbio, éste último elegido por la República Srpska.

Las elecciones también incluyen la Cámara de Representantes de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina; la Cámara de Representantes del Parlamento de la Federación --Cámara Baja de una de las dos entidades--, así como la Asamblea Nacional de la República Srpska, incluyendo también al presidente y vicepresidente serbobosnios, además de las asambleas cantonales de la Federación.

El país se divide en dos entidades administrativas semiautónomas: la Federación de Bosnia y Herzegovina (de mayoría bosniaca y croata) y la República Srpska (de mayoría serbobosnia), con Sarajevo como capital del país y de la Federación.

El acuerdo de Dayton de 1995 sirvió para poner fin a la guerra en el país, si bien consolidó las divisiones étnicas tanto a nivel territorial como político, puesto que cuenta con un complejo sistema que permite a los ciudadanos votar a nivel nacional, a nivel de entidad y a nivel cantonal.

Las elecciones se producen en un momento de renovadas tensiones después de que Dodik fuera condenado a un año de prisión, finalmente conmutado por una multa, y seis meses de inhabilitación por desobedecer las decisiones del Alto Representante europeo Christian Schmidt, supervisor de los acuerdos de paz.