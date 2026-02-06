La Comisión Electoral lusa dice que la ley "no permite un aplazamiento general" de elecciones pese al temporal

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en el distrito de Lisboa - Europa Press/Contacto/Leonardo NegrãO

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Portugal ha aclarado este jueves que la ley portuguesa "no permite un aplazamiento general de las elecciones" y que "un estado de emergencia, alertas meteorológicas o situaciones adversas" no son "motivo suficiente" para autorizarlo, tampoco a nivel municipal, pese al impacto de la borrasca 'Leonardo', que ha seguido al temporal 'Kristin' y ha llevado al Gobierno a ampliar el estado de calamidad.

"La existencia de un estado de emergencia, alertas meteorológicas o situaciones adversas de carácter general no constituye, en sí misma, motivo suficiente para posponer la votación a nivel municipal o estatal", ha indicado la CNE en un comunicado en el que también advierte de que la ley "no permite un aplazamiento general de las elecciones a nivel nacional".

El organismo ha respondido así a la propuesta defendida poco antes por el líder ultraderechista de Chega, André Ventura, y por el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha sugerido durante la jornada que algunos municipios afectados por la borrasca 'Leonardo' podrían aplazar la votación prevista para este domingo de la segunda vuelta de las presidenciales, aun apelando al voto a quienes puedan ejercerlo y donde las condiciones se den.

Esta alternativa sí ha sido presentada como viable por la CNE, que ha indicado que "como último recurso y en circunstancias excepcionales, los alcaldes podrán posponer la votación en cada centro de votación (artículo 81 de la Ley Electoral), en función de circunstancias locales, excepcionales y concretas, especialmente cuando no se garanticen las condiciones de seguridad, el acceso a los centros de votación o el funcionamiento del mismo".

"En este contexto, dicha decisión debe atenerse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad", ha apostillado la Comisión, que ha subrayado que "la ley no exige el aplazamiento en todos los colegios electorales del municipio".

Asimismo, ha recordado que "cualquier decisión de aplazar la votación debe ser difundida de forma inmediata y amplia entre la población" y que "la votación se celebrará obligatoriamente el séptimo día siguiente al aplazamiento". Además, la entidad ha apuntado que, pese a que se puedan posponer los comicios en algunos lugares, "los resultados del recuento provisional se publicarán a partir de las 20.00 horas (21.00 en la España peninsular y Baleares) del 8 de febrero".

No obstante, la CNE ha apuntado como "método preferente" a la modificación de los centros de votación para celebrar las elecciones el propio día 8, recomendando a los votantes que confirmen su centro de votación a través de los servicios oficiales.

Pese a ello, municipios como los de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), Arruda dos Vinhos (Lisboa), Pombal (Leiria) y Golegã (Santarém) ya han aplazado la segunda ronda hasta el 15 de febrero, alegando la preocupación por la falta de condiciones de seguridad para desarrollar las votaciones. El propio Rebelo de Sousa ha visitado la localidad de Alcácer do Sal, que desde el miércoles de la semana pasada se encuentra inundada. "En estas circunstancia, no, pero en otros puntos del país, donde pueda haber llovido, o llueva, pero haya condiciones para votar, (...) hago un breve llamamiento al voto", ha apelado.

El mal tiempo en Portugal, primero con el temporal 'Kristin' y ahora con la borrasca 'Leonardo, ha dejado ya al menos ocho muertos y casi medio millón de personas afectadas. Unos 80.000 hogares portugueses continúan sin luz, mientras que algunos municipios llevan días inundados. El Gobierno luso ha ampliado el estado de calamidad, en medio de las críticas por la lentitud de la respuesta.

Los portugueses tienen una cita este domingo con las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente del país. El socialista António José Seguro parte como una clara ventaja, según las encuestas, que le colocan con el 67% de los votos por delante del ultraderechista Ventura, con el 32%.