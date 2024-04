Una comisión de ética determina que Boris Johnson infringió la normativa en su charla con Nicolás Maduro

El ex primer ministro británico Boris Johnson

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una comisión ética del Gobierno británico ha determinado que el ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson infringió la normativa al "dar evasivas" sobre su encuentro de febrero con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, auspiciado por un fondo de inversión cuya relación con Johnson no ha sido lo suficientemente aclarada por el exmandatario.

Un portavoz del ex primer ministro confirmó la reunión al dominical del 'The Times' y caracterizó el encuentro como una conversación que contó con "apoyo explícito" del actual ministro de Exteriores británico, David Cameron, aunque siempre a título personal.

Las conversaciones, según el portavoz, giraron en torno a la "necesidad", como trasladó Johnson a Maduro, "de que Venezuela abrace un proceso democrático en condiciones". El ex primer ministro "dejó claro en repetidas ocasiones que no habrá esperanza de normalización con Venezuela hasta que el país abrace la democracia y respete la integridad territorial de sus vecinos".

Las conclusiones del Comité Asesor de Nombramientos para Negocios (ACOBA, por sus siglas en inglés), han determinado que Johnson "no ha aclarado su relación" con el fondo intermediario del encuentro, Merlyn Advisors. "El señor Johnson claramente cree firmemente que no ha habido ninguna razón para buscar asesoramiento. Sin embargo, la decisión no es suya, sino de ACOBA", ha añadido la comisión en el texto, publicado en su página web.

El tema se complica porque Johnson, como marca la normativa, preguntó a la comisión en 2023 sobre una posible incorporación a este fondo como asesor independiente solo para acabar retirando la pregunta tras asegurar finalmente que no trabajaría para esta compañía, por lo que la comisión interrogó a su vez al ex primer ministro por qué el cofundador del fondo, Maarten Petermann, estaba presente en la reunión con Maduro, sin recibir una respuesta satisfactoria al respecto.

La comisión está capacitada para reprochar a ex ministros cualquier negligencia percibida pero no tiene capacidad alguna para determinar castigos al respecto.