Archivo - Imagen de archivo de la sede de la Comisión Europea en Bruselas - Nicolas Landemard / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado que sus sistemas fueron objetivo a finales del mes pasado de una campaña de ciberataques impulsados por motores de inteligencia artificial, que forzó la desactivación de ciertas aplicaciones y cuyo alcance todavía está siendo investigado.

El portavoz comunitario para temas digitales, Thomas Regnier, ha explicado en rueda de prensa que el ataque fue detectado por primera vez el 22 de octubre por el servicio interinstitucional de respuesta a incidentes de ciberseguridad para las instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea (CERT-EU) y confirmado cuatro días por la misma agencia.

El portal de noticias Politico ha informado por su parte, citando a fuentes próximas a los procedimientos, que los piratas emplearon ARTEX, una herramienta de inteligencia artificial de acceso público diseñada para identificar vulnerabilidades en los sistemas informáticos para adentrarse temporalmente en Sysper, la plataforma de recursos humanos de la Comisión para nóminas, solicitudes de vacaciones y hojas de horas; MyPMO, su sistema de reembolso de gastos médicos y sus sistemas de traducción internos, entre otros.

La Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, alertó esta misma semana de los peligros de esta plataforma que, a través de agentes de inteligencia artificial, explora la red, busca errores, amplían sus permisos de seguridad y extrae datos sin apenas intervención humana.

Regnier no ha confirmado el uso de este instrumento, pero sí el uso de la inteligencia artificial para este ataque. "Podemos confirmar que, después de nuestra investigación, se ha tratado de una campaña cibernética generada por IA, que nos puede ayudar a detectar ciberataques pero, por supuesto, puede ser mal empleada", ha indicado.

Además, ha añadido que la suspensión de parte de las aplicaciones de la Comisión tuvo un carácter temporal y desde entonces "la mayoría han sido restauradas". El portavoz ha asegurado también que, por ahora, no se ha detectado que la extracción de datos haya afectado "a la Comisión en general" y no tiene conocimiento hasta ahora de que se haya pedido un rescate por la recuperación de los mismos.

El portavoz, por último, no ha querido elucubrar sobre la escala del ataque. "Eso es muy difícil de determinar en este punto de la investigación: hubo una serie de incidentes y eso es todo lo que puedo decir hasta ahora", ha concluido.