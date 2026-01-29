La Comisión Europea despide a un alto funcionario sospechoso de aceptar sobornos de Qatar en el pasado

Archivo - Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director general de Transportes en la Comisión Europea cuando estalló el escándalo por la trama de sobornos pagados por Qatar para influir en las decisiones de la Unión Europea, el estonio Henrik Hololei, ha sido despedido por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen tras someterle a un expediente disciplinario, han informado a Europa Press fuente europeas.

El alto funcionario, que había sido ya apartado de sus funciones en la dirección general de Transportes, fue investigado en 2024 por la Oficina europea Anticorrupción (OLAF), acusado de haber recibido regalos de Qatar a cambio de proporcionarle información sensible sobre las relaciones de la UE con este país.

La investigación del órgano anticorrupción europeo concluyó sin que los investigadores hallaran pruebas definitivas de delito, pero sí apuntaron el "incumplimiento de obligaciones profesionales" y sugirieron a Bruselas llevar a cabo su propia evaluación de la situación en el marco del Estatuto del Funcionario de la UE.

"La Comisión Europea ha concluido un procedimiento disciplinario con respecto a un alto funcionario. El procedimiento establece que este miembro del equipo rompió las reglas", ha informado en una rueda de prensa en Bruselas la vicepresidenta comunitaria encargada de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Virkkunen ha anunciado que, en consecuencia, el Colegio de Comisarios ha decidido aplicar "medidas adecuadas y proporcionadas", pero ha evitado dar detalles sobre el caso en cuestión, ni informar sobre la identidad del afectado.

Sin embargo, fuentes europeas confirman a Europa Press que el alto cargo despedido es Hololei y que su marcha se hará efectiva con celeridad, probablemente a mediados de febrero, ya que se quiere asegurar un periodo de transición "muy corto" para asegurar el traspaso de competencias a quien tome su relevo.