Una comisión del Parlamento noruego recomienda establecer un comité de investigación sobre el caso Epstein

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Control y Asuntos Constitucionales del Parlamento de Noruega ha recomendado de forma unánime establecer un comité de investigación independiente sobre los vínculos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein dentro de las instituciones del país.

"El Storting (Parlamento) solicita a la Presidencia que presente una propuesta para el nombramiento de una comisión de investigación independiente, con mandato, nombre y composición, para investigar las circunstancias y cuestiones que han salido a la luz a través de la publicación de los documentos de Epstein", reza el documento.

En concreto, el texto alude a que la información difundida sobre el caso "plantea preguntas que, de permanecer sin respuesta, podrían, de forma fundamental y justificada, socavar la confianza en las autoridades estatales", según se recoge en la página de la comisión.

La comisión, liderada por Per-Willy Amundsen, apunta a que es especialmente importante que la investigación se remonte al proceso que condujo a los Acuerdos de Oslo en 1993, si bien afirma que el marco temporal debería dejarse en manos de la propia comisión de investigación, según lo que considere pertinente y apropiado.

Asimismo, detalla que la comisión debe tener un "mandato amplio" a fin de examinar "la relación entre las autoridades noruegas y las organizaciones, fundaciones y redes externas en las que Noruega ha participado" a lo largo de los años.

Dentro de su mandato debería figurar también investigar las asignaciones y el uso de fondos de ayuda al desarrollo, así como otras subvenciones públicas a organizaciones internacionales. Además, debería revisar la cultura, prácticas, sistemas de gestión y mecanismos de control del Servicio Exterior, incluyendo el manejo de reglas de imparcialidad, rutinas de archivo y seguridad del personal.

La recomendación de la comisión debe ser considerada todavía en el Parlamento y posteriormente los diputados tendrán que reunirse para decidir quiénes integrarán la comisión de investigación. Está previsto que la votación tenga lugar el próximo 17 de marzo.

Los tentáculos del caso Epstein han sacudido a la cúpula política y social de Noruega. Entre los implicados se encuentran el x primer ministro de Noruega Thorbjorn Jagland; el exministro de Asuntos Exteriores y el recién dimitido director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende, o la princesa heredera, Mette-Marit.