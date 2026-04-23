Una comisión revela más de 500 muertos, la mayoría por disparos, en disturbios tras las elecciones en Tanzania

Archivo - La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu - Europa Press/Contacto/Wang Ying - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas murieron en Tanzania a finales de 2025 por "causas no naturales", la mayoría de ellas por disparos, en el marco de las protestas que estallaron durante las elecciones celebradas en octubre de ese año y que dieron lugar a la reelección de la presidenta Samia Suluhu, ha anunciado este jueves la comisión de investigación creada a tal fin.

"Según las pruebas recabadas, la mayoría de los fallecidos eran civiles atrapados en la violencia (...) La mayoría de las muertes no fueron naturales, pero (su) clasificación legal corresponde a los tribunales", ha declarado en rueda de prensa el presidente de la comisión, el exjuez Mohamed Chamed Othman, al presentar las conclusiones de la investigación.

De acuerdo al informe final, recogido por el diario tanzano 'The Citizen', durante los disturbios murieron 518 personas, todas civiles a excepción de 16 que pertenecían a las fuerzas de seguridad. Las cifras globales de víctimas mortales incluyen a 490 hombres, 28 mujeres y 21 menores de edad.

Los datos revelan además que las muertes se concentraron en apenas cuatro regiones, siendo la de Dar es Salam la que más fallecimientos registró, con 182; seguida de Mwanza, donde hubo 90 muertos; Mbeya, 80; y Arusha, 53.

La investigación --que incluye estudios médicos y forenses, entrevistas con 80 médicos y especialistas, así como autopsias e historiales clínicos-- concluye además que 197 personas, del total de 518, murieron por heridas de bala, mientras que una veintena lo hizo por otras causas tales como traumatismos y lesiones similares.

Asimismo, se han documentado 166 víctimas con lesiones en extremidades, 36 con lesiones en pecho y abdomen, otras doce con lesiones en cabeza y cuello, seis con quemaduras e incluso una víctima sin varias parts del cuerpo.

El presidente de la comisión ha destacado asimismo que 373 del total de víctimas habían fallecido ya a su traslado a los centros sanitarios, lo que sugiere que murieron al instante o poco después de haber resultado heridas.

Suluhu anunció en noviembre de 2025 la creación de esta comisión para investigar una ola de protestas que siguió a unos comicios --marcados por su aplastante victoria y declarados como irregulares por la Unión Africana-- y que fue respondida por una represión policial que dejó un centenar de muertos, según Amnistía Internacional, si bien el principal partido opositor del país, Chadema, elevó esta cifra a más de mil.