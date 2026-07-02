El Comité pro Santa Cruz de Bolivia acusa a Evo Morales y dos líderes sociales por "alzamiento armado" en los bloqueos

Archivo - Personal policial y militar desplegado en la ciudad de El Alto (Bolivia) tras la declaración del estado de excepción por 90 días por parte del presidente Rodrigo Paz para restablecer el orden tras más de 50 días de bloqueos y protestas - Carlos SáNchez Navas/Jna / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización civil conservadora Comité Cívico pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, ha presentado este miércoles una denuncia contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y contra el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes acusa de cargos como "alzamiento armado (...), asociación delictuosa (y) terrorismo" en el marco de los bloqueos y movilizaciones que afectaron al país durante 53 días y que exigían la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

"Lo dijimos y lo cumplimos. Ya firmó el presidente del Comité Pro Santa Cruz (Stello Cochamanidis). Se está presentando ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia por la comisión de graves delitos como alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otras nueve tipificaciones", ha anunciado el vicepresidente de la organización, Agustín Zambrana, en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.

Zambrana se ha manifestado así tras acudir a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a presentar junto a Cochamanidis y el también vicepresidente Dino Franco la citada denuncia, con la que, alegan, pretenden que se investiguen los hechos ocurridos durante las protestas y que los responsables respondan ante la justicia.

"No es persecución, no es revanchismo, es justicia lo que queremos para que se acabe la cultura del deshacer Bolivia y quedar impune", ha defendido Zambrana, antes de subrayar que "esto recién comienza".

Paralelamente, su par en la organización Dino Franco ha defendido la medida legal contra "los responsables por la destrucción de Bolivia durante 53 días". "No podemos permitir que queden en la impunidad estas personas que tanto daño le hacen a los bolivianos", ha reivindicado, acusándolos de actuar "destruyendo Bolivia, generando desempleo y perjudicando a todo el aparato productivo".