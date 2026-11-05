Condenada a cuatro años de prisión la hija del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en 2015

Archivo - Zhanna Nemtsova, hija del líder opositor ruso, Boris Nemtsov, asesinado en 2015. - Marc Mueller/Msc/Munich Security / Zuma Press / Eu

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves a cuatro años de prisión a Zhanna Nemtsova, la hija del opositor y ex vice primer ministro ruso Boris Nemtsov, que fue asesinado en 2015 tras recibir varios disparos en la plaza Roja de Moscú tras mostrarse muy crítico con la corrupción en Chechenia y con el envío de tropas a Ucrania.

Ahora, una corte de Moscú ha decidido condenar en rebeldía a su hija, considerada una agente extranjera según la legislación rusa, por "organizar actividades para un país tercero calificado como indeseable", según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

La medida la coloca así en la lista de busca y captura de las autoridades rusas, que han prohibido también que participe en actividades relacionadas con la administración de webs durante un periodo de al menos ocho años.

La Fiscalía rusa ha explicado que Nemtsova, como fundadora de la organización en recuerdo a su padre y "siendo plenamente consciente de que dicha organización ha sido declarada indeseable en el territorio de Rusia, lleva a cabo sistemáticamente acciones encaminadas a dirigir sus actividades".

"Por ejemplo, difunde grabaciones en las que subraya abiertamente su liderazgo en dicha organización, organiza su financiación y funcionamiento, y además ofrece valoraciones negativas sobre diversos acontecimientos que tienen lugar en la Federación de Rusia", ha apuntado el Comité de Investigación,

En abril de 2024, el Ministerio de Justicia incluyó a la Fundación Boris Nemtsov para la Libertad en la lista de organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales cuyas actividades se consideran "indeseables" en suelo ruso. A principios de octubre de 2026, el Ministerio de Justicia incluyó a Nemtsova en la lista de "agentes extranjeros".