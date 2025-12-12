Condenada a doce años de prisión en Túnez la opositora Abir Musi por "una agresión destinada a sembrar el caos"

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación para exigir la liberación de la opositora tunecina Abir Musi en la capital de Túnez - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha condenado este viernes a doce años de prisión a la líder del opositor Partido Desturiano Libre, Abir Musi, detenida en octubre de 2023 por una supuesta "agresión destinada a sembrar el caos" después de presentarse ante la oficina de registro de la Presidencia de Túnez.

La sala penal del tribunal de primera instancia de Túnez ha emitido su veredicto en el caso 'Oficina del Orden' contra Musi, quien ha comparecido bajo custodia. La Justicia también ha condenado a dos años de prisión a Mariem Sasi, miembro del buró político de la misma formación política, según fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias tunecina TAP.

En 2023, la opositora acudió a la oficina de registro de la Presidencia tunecina para presentar una solicitud contra los decretos de la convocatoria de electores para las elecciones municipales. Las autoridades le denegaron la petición y la política insistió en su derecho a depositar el documento. Más tarde, la Fiscalía ordenó su detención.

Musi es la presidenta del Partido Desturiano Libre desde 2016 y era miembro del Parlamento instaurado en 2019, suspendido y posteriormente disuelto en 2021 por el presidente tunecino, Kais Saied, quien también disolvió el Gobierno, arrogándose todas las competencias.

Previamente, había sido una alto cargo de la Agrupación Constitucional Democrática (RDC), liderada por Zine el Abidine ben Alí, quien huyó del país en 2011 tras una oleada de movilizaciones prodemocráticas, en el marco de la 'Primavera Árabe'.

De hecho, encabezó como abogada la defensa de la RDC en el proceso de su disolución tras la salida de Ben Alí del poder y se unió años después al citado partido, considerado de extrema derecha y que acoge a antiguos seguidores de la formación del expresidente, fallecido en el exilio en Arabia Saudí.