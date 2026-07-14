Condenadas en Bahréin a cadena perpetua tres personas acusadas de espiar para Irán

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Bahréin. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han informado este martes de que tres personas han sido condenadas a cadena perpetua tras ser halladas culpables de realizar actividades de espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán "con el fin de llevar a cabo actos hostiles y terroristas contra el país y sus intereses".

Así lo ha detallado la Fiscalía bahreiní en un comunicado en el que ha indicado que el tribunal a cargo del caso ha dictaminado dos sentencias en dos casos distintos relacionados con espionaje para "un Estado extranjero hostil". La corte ha ordenado, además, la confiscación de los bienes que se les han incautado.

Las investigaciones apuntan a que el primer condenado --que trabajaba para las autoridades iraníes-- habría contribuido a reclutar al segundo, que ya se encontraba en territorio bahreiní. Este proporcionaba al primero información sobre "lugares estratégicos" con el fin de atacarlos durante los ataques iraníes" contra países de Oriente Próximo.

Estas acciones "amenazan la seguridad del Reino de Bahréin y la vida de sus ciudadanos y residentes". "Las investigaciones concluyeron que los datos e información proporcionados por los acusados a la organización terrorista Guardia Revolucionaria de Irán constituían un pilar fundamental de los atroces ataques terroristas iraníes contra varias instalaciones vitales e importantes en Bahréin, lo que puso en peligro la seguridad y la estabilidad del país", ha añadido.

Asimismo, otras diez personas han sido condenadas a penas de hasta cinco años de prisión por cometer "actos de violencia y sabotaje" en el marco de los ataques perpetrados el pasado mes de marzo por las fuerzas iraníes, según un comunicado de la Fiscalía.