Condenadas en Países Bajos cinco personas por atacar a los hinchas del Maccabi en noviembre

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La justicia de Países Bajos ha condenado este martes a cinco personas por actos violentos contra la hinchada del equipo de fútbol israelí del Maccabi de Tel Aviv tras su encuentro con el Ajax de Ámsterdam en noviembre.

Los disturbios dejaron cinco personas hospitalizadas y 20 más con heridas leves, y más de 60 sospechosos fueron detenidos.

El Gobierno de Israel condenó los ataques como un "pogromo", término histórico empleado para describir un linchamiento contra la comunidad judía, mientras que organizaciones palestinas aseguran que los hinchas del Maccabi protagonizaron previamente actos de "incitación, violencia y vandalismo", según una denuncia presentada por la fundación Hind Rajab, que lleva el nombre de un niño que murió en Gaza, y del Movimiento 30 de Marzo del activista y político belga Dyab Abou Jahjah.

Los condenados, todos hombres, van a cumplir penas que van desde el servicio comunitario hasta los seis meses de prisión menos el mes de cárcel que se han pasado en prisión preventiva desde su detención. Las penas son considerablemente inferiores a las exigidas por el Ministerio Público hace dos semanas, que pedía hasta dos años de prisión.

El proceso todavía no ha terminado porque la Fiscalía neerlandesa se ha quedado profundamente insatisfecha con los veredictos, en particular el recibido por uno de los acusados, de 19 años, juzgado como menor. Fuentes de la Fiscalía, de hecho, no descartan apelar las sentencias para endurecer las penas, informa 'De Telegraaf'.

Las partes tienen 14 días para presentar sus apelaciones.