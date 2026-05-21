Condenado a un año y medio de prisión el exjefe de la Inteligencia de Corea del Sur

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este jueves a un año y medio de prisión al exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) Cho Tae Yong tras ser hallado culpable de dar un testimonio falso en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 por el expresidente Yoon Suk Yeol y que le costó el cargo y una condena a cadena perpetua.

La corte ha resuelto así que Cho es culpable de realizar estos falsos testimonios durante una vista judicial ante el Tribunal Constitucional, donde aseguró que no había recibido ningún documento por parte de Yoon sobre aquella crítica jornada en la que los militares fueron desplegados en varios puntos del país.

Además, ha sido condenado por falsificar documentos públicos y presentarnos como testimonios válidos, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Sin embargo, la condena queda lejos de los siete años de prisión que solicitaba inicialmente la Fiscalía surcoreana.

De hecho, el fiscal especial Cho Eun Suk, había acusado también a Cho de "haber estado al tanto de un plan para movilizar tropas y rodear la Asamblea Nacional con la intención de detener a los diputados presentes", si bien las leyes surcoreanas obligan al director del NIS a ofrecer informaciones sobre cualquier situación que tenga un impacto significativo sobre la seguridad nacional del país.

Estos informes deben presentarse al presidente y la Comisión de Inteligencia del Parlamento sin "dilación alguna". No obstante, el tribunal no ha hallado indicios suficientes sobre este asunto y ha valorado que quizá el entonces jefe de la Inteligencia no dio crédito a algunas de las informaciones que apuntaban a ese despliegue.

Aún así, los fiscales han insistido en que el acusado "realizó declaraciones falsas y redactó documentos públicos falsos para rebajar su propia responsabilidad" en los hechos acontecidos.